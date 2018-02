Abdou Mbow répond à Khalifa Sall : "C'est des mensonges, Macky Sall n'a jamais bénéficié..."

Interrogé à la barre hier, Khalifa Sall a révélé que le Président Macky Sall au même titre que d’autres personnalités du pouvoir, l’avait sollicité pour une aide financière qu’il a prise dans ces fonds. Ce que dément le député Abdou Mbow , par ailleurs ancien agent à la Ville de Dakar.



"C'est des mensonges, le président n'a jamais bénéficié de cette caisse. La victimisation, la dénonciation, la délation, ne peuvent pas passer. Au moment où je travaillais à la Ville de Dakar, je ne connaissais pas l'existence de la caisse d'avance. Je dis bien jamais et je défie quiconque, de dire qu'Abdoul Mbow et d'autres personnes que je ne connais pas, ont bénéficié de la caisse d'avance. On a raconté des mensonges contre moi, député, à plus forte raison le chef de l'État, parce qu'on en train de vouloir politiser ce procès. Quand j'entends un avocat dire des mensonges publics en citant des personnes qui n'ont absolument rien à voir dans cette affaire, c'est aberrant", crache-t-il sur la RFM.