Abdou Mbow tacle Karim Wade: "C'est un poltron, il ne s’est jamais battu sur le plan politique"

L’Alliance pour la république (APR) dément les propos de Karim Wade, selon lesquels il a été forcé à l’exil. Après Seydou Gueye, c’est Abdou Mbow qui signale à son tour, que Wade-fils est parti au Qatar sur sa demande.



« Il faut que Karim Wade arrête de jouer avec l’intelligence des gens. C’est sur sa demande et celle de sa famille, qu’il est parti au Qatar. Et je défie quiconque au PDS de pouvoir dire le contraire, en donnant des arguments », tonne-t-il dans les colonnes de l'Observateur.



Le porte-parole adjoint de l’APR interpelle directement Me Madické Niang et déclare : « s’il y a une personne qui doit éclairer la lanterne des Sénégalais sur le départ de Karim Wade et comment il est parti, c’est bien le président du groupe parlementaire ‘’Liberté et Démocratie’’, Me Madické Niang, qui a voyagé avec lui. Si c’est un exil, il n’a qu’à le dire aux Sénégalais ».



A en croire Abdou Mbow, « Karim Wade est un poltron, quelqu’un qui ne s’est jamais battu sur le plan politique et qui n’a pas le courage de faire face au pouvoir en place ».



Selon le vice-président de l’Assemblée nationale, Karim Wade n’a jamais mené un combat politique depuis qu’il est sorti du territoire, à part « les sms ou les appels par whatsapps ».



« En sortant de prison, Karim Wade a préféré ses amis arabes, à ses compagnons politiques », ajoute-t-il.