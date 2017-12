Abdoulaye Diouf Sarr, « le Sida est une maladie qui doit être combattue à un niveau multisectoriel »

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a lancé un appel à plus de mobilisation et d’engagement pour combattre la maladie du Sida qui selon lui, demande une lutte multisectorielle. En marge de la cérémonie de la journée "Portes ouvertes" organisée par la Division de lutte contre le Sida et les maladies infectieuses (DSFI) à l’Institut d’hygiène Sociale, ce samedi, Abdoulaye Diouf Sarr soutient que l’objectif fixé d’ici à 2020 dans ce sens, sera atteint.

