Abdoulaye Wilane, député de la Coalition « Benno Bokk Yakaar » : « Le Pm n’est pas celui d’un gouvernement intérimaire, cherchant à faire gagner tout simplement, des élections à son parti »

Le premier Ministre est passé à l’Assemblée nationale devant les parlementaires pour faire sa Déclaration de politique générale. Ainsi, le Chef du gouvernement a insisté sur le programme Sénégal émergent du Président de la République, Macky Sall. Ledit projet, estime-t-il, est un ensemble de projets et de programmes, devant aider le pays à atteindre son émergence économique.

"Nous avions fait le tour du Sénégal avec Mouhammad Boun Abdallah Dionne, tête de liste de notre Coalition, « Benno Bokk Yaakar » lors des élections législatives. Aujourd’hui, nous sommes venus nous rendre compte de sa prise en considération dans sa politique gouvernementale, des doléances et revendications, recueillies des populations sénégalaises.

Et, nous avons constaté que le Pm n’est pas celui d’un gouvernement intérimaire qui cherche à tout simplement faire gagner des élections à son parti. Loin de là, Boun Abdallah Dionne, découvre le parlementaire, est préoccupé à redresser ou, à rehausser la situation économique et sociale du pays afin de permettre aux citoyens de se retrouver dans sa gestion gouvernementale.

Boun Abdallah Dionne, retient-il, a une vision, des projets et programmes clairs. Et, il a intégré dans sa politique, les attentes des Sénégalais. « Nous espérons que l’ensemble des difficultés seront résolues d’ici 2035. Seulement, il n’y a aucun pays au monde qui n’évolue pas sur la base de projets et programmes. Mais, nous aimerions seulement que d’ici cette date, que les priorités soient d’une autre nature », espère le député de la Coalition « Benno Bokk Yakaar », Abdoulaye Wilane.



