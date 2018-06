Aboubacar Sédikh Bèye : « Le Port Autonome de Dakar peut même booster une croissance à deux chiffres de 10% pour le Sénégal, si… »

Aboubacar Sédikh Bèye, Directeur général du Port Autonome de Dakar, qui a dévoilé les grandes lignes du plan stratégique 2019-2023, a estimé que le PAD pourrait même booster la croissance à deux chiffres pour le Sénégal et ainsi être un port moteur de l’émergence, et le plus compétitif de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à l’horizon 2023.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juin 2018 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|