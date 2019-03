Accident au croisement Mont Roland-Tivaouane: 6 morts et des blessés Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2019 à 11:56 | | 0 commentaire(s)| Au croisement entre les routes de Tivaone et Mont Rolland, un grave accident s’est produit ce dimanche 17 mars 2019, faisant sur le coup 6 morts et des blessés graves.









Ce jour étant celui du Ziar annuel au Khalife Général des tidianes à Tivaone, le trafic routier devient naturellement plus intense, mais tout porte à croire que l’imprudence, ou l’intolérance des conducteurs et l’excès de vitesse ne sont pas à exclure des causes.



Selon le Capitaine Diène Ngom des sapeurs pompiers, qui s’est aussitôt rendu sur les lieux avec son équipe, les secours nécessaires ont été apportés aux blessés et les corps sans vie pris en charge.



Le village de Keur Mbir (commune de Notto Gouye Diama), dans la région de Thiès est dans tristesse sans commune mesure. Et pour cause, Ndèye Waro, Yacine Thiam (45 ans), Ndèye Cissé (40 ans) Amy Taye (27 ans), Awa Diop (19 ans) et le petit Youssou Mbengue (10 ans), habitants du village, avaient tous embarqué dans une Renault 21 break, immatriculée LG-4314-B pour se rendre à la Ziarra annuelle de Serigne Babacar Sy à Tivaoune, hier dimanche. Le chauffeur de la voiture, Baba Souré 27 ans ne s’est pas arrêté à un stop et a violemment heurté un bus horaire en provenance de Dakar, immatriculé LG-1184-C. Une autre voiture de marque Kia est venue s’empaler sur les deux voitures accidentées. La R 21 complètement broyée, 4 personnes sont décédées sur le coup. Deux autres décéderont lors de leur évacuation à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.



thiesinfo

