Accidents de la route et du travail : Les terribles confidences des victimes, devenues...handicapées Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Février 2023 à 17:10 | | 0 commentaire(s)| Les victimes d’accidents de la circulation confient leur histoire et les événements tragiques qui les ont menés à des difficultés . Bien qu'ils aient survécu à des accidents, ces pères, et mères de familles vivent avec un handicap. Marginalisés par la société, ils sont sortis pour réclamer de meilleures conditions de vie et une meilleure prise en charge médicale…

