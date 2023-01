Accusé de manipuler le rapport de la Gendarmerie : Serigne Bassirou Gueye interpelle Ousmane Sonko et exige du leader des "Patriotes", des excuses publiques Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2023 à 19:28 | | 0 commentaire(s)| Serigne Bassirou Guèye, ancien procureur de la République, en conférence de presse ce jeudi, interpelle Ousmane Sonko sur ses accusations. Il demande au leader des Patriotes de sortir pour présenter des excuses publiques, concernant sa personne. Mais, il reste convaincu que ce sera la dernière chose qu’Ousmane Sonko serait disposé à faire. Serigne Bassirou Guèye précise que le procès-verbal, pour lequel Ousmane Sonko évoque une manipulation, est la chose la plus facile à démentir, puisque même les plus petits peuvent facilement comprendre qu’Ousmane Sonko est dans la manipulation ou dans l’erreur. L’un dans l’autre, il doit accepter de faire face à son destin.



