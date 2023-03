Acquisition des photos historiques de Serigne Touba : Un patrimoine commun pour la communauté mouride Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2023 à 01:24 | | 0 commentaire(s)| Le 8 mars 2023, un collectif composé de disciples mourides, d'ambassadeurs sénégalais en France, de dignitaires religieux, de chercheurs et de professionnels a annoncé avoir acquis six photographies originales de Cheikh A. Bamba. Ces photos historiques représentent la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel en 1918.



Lors de l'enchère organisée par la maison De Baecque et Associés de Lyon, les six photos ont été adjugées pour 48 000 euros, auxquels s'ajoutent des frais estimés à environ 12 000 euros, portant leur valeur finale à environ 60 000 euros, soit 40 millions de FCFA.



Ces photos, qui deviennent un patrimoine commun et inaliénable de la communauté mouride, seront remises officiellement aux autorités mourides qui détermineront les modalités de conservation. Toutes les autres photographies et supports figurant dans le même album ont également été acquis.



Le collectif entend tenir le grand public informé des futurs développements de cette démarche, notamment les initiatives envisagées pour y associer l'ensemble des membres de la communauté mouride.



Cette acquisition marque un moment historique pour la communauté mouride. Serigne Touba, fondateur de la confrérie mouride, est une figure emblématique de l'islam au Sénégal. Les photos de la pose de la première pierre de la mosquée de Diourbel sont un témoignage important de l'histoire de la confrérie et de son fondateur.



Cette acquisition permettra de préserver la mémoire de Serigne Touba et de la communauté mouride pour les générations futures. Cela montre également l'attachement de la communauté mouride à son patrimoine et à son histoire.



En conclusion, l'acquisition de ces photos historiques est un événement marquant pour la communauté mouride et pour le patrimoine culturel du Sénégal. Cela permettra de préserver la mémoire de Serigne Touba et de la confrérie mouride pour les générations futures.

