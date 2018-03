Adama Diallo, SG du ministère du Pétrole et des Energies : "L'objectif visé est la sécurité des populations" Dans le cadre du contrôle des installations électriques intérieures, le ministère du Pétrole et des Energies, a pris part à l’atelier de validation du Règlement d’intervention et des guides techniques, ce matin dans un hôtel de la place. Selon le Secrétaire général, Adama Diallo duidit ministère, le gouvernement a très tôt compris l’enjeu de la sécurité électrique et a prévu un dispositif de contrôle de conformité des installations électriques intérieures et veillera à la mise en œuvre des textes réglementaires pour une meilleure sécurité des installations.



Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Mars 2018 à 14:27 | | 7 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook