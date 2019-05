Adoulaye Diouf Sarr : "Le Sénégal doit relever le défi des maladies transmissibles..."

La cérémonie officielle de le Revue annuelle conjointe 2018 du ministère de la Santé et de l'Action sociale s'est ouverte ce matin à Dakar. D'après le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, " 2018 a été certes, une année difficile en terme de stabilité du secteur, mais cela ne nous a pas empêché de faire un certain nombre de performances sur le terrain. Cela démontre tout simplement que le Sénégal a un système de santé résilient", s'est-il réjoui.

Concernant les perpectives en 2019, M. Sarr a déclaré que le Sénégal doit relever le défi des maladies transmissibles (Vih/Sida, paludisme) et des maladies non transmissibles. "Dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant nous devons faire en sorte que le Sénégal puisse avoir véritablement des indicateurs qui se développent favorablement au bonheur des populations. Autre élément extrêmement important, c'est la recherche cohérence entre Poste de santé, Centre de santé et hôpital", a-t-il listé entre autres objectifs.