Aéroport Blaise Diagne: des Sénégalais venus de Paris dont le footballeur Krépin Diatta, refusent d’être confinés Des Sénégalais, au nombre de 153, sont rentrés de Paris jeudi, par la compagnie Air Sénégal. Dès leur descente à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD), des tests ont été effectués sur eux et ils devraient être isolés pour 24 heures, en attendant les résultats.



Selon "L’As", certains d’entre eux ont catégoriquement refusé d’être isolés, créant un boucan énorme à l’Aéroport. Après quelques heures, certains ont accepté d’être conduits dans un hôtel à Mbour.



Par contre, d’autres ont campé sur leur décision et ont refusé de monter dans les bus devant les conduire dans les hôtels. Parmi ces passagers qui n’ont pas pris les bus, il y avait l’international sénégalais, Krépin Diatta.



Mais le journal précise qu’il ignore les raisons qui ont fait qu’il n’a pas embarqué. Est-ce qu’une autre solution a été prévue pour lui ? En tous cas, il n’ a pas embarqué dans les bus.











