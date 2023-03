Affaire Force Covid-19, commando de Pastef… : Le Procureur général près la Cour d'appel de Dakar; fait des révélations explosives

Le Procureur général près la Cour d'appel de Dakar est revenu sur cinq points majeurs lors de son point de presse tenu ce mardi 28 mars 2023. Ibrahima Bakhoum s’est épanché sur les manœuvres de Pastef qui consistent à déstabiliser le pays et à installer le chaos dans le pays. C’est ainsi qu’une enquête est ouverte sur cinq points majeurs qui ont abouti à des résultats probants.



Le maitre des poursuites accompagné de ses collaborateurs, le procureur de la République près le tribunal de Pikine-Guédiawaye et de celui de Dakar est revenu de façon détaillée sur la « présumée tentative d'assassinat » brandit sur tous les toits par Ousmane Sonko qui dit en être victime. Sur ce premier point, le Procureur général a démontré comment les enquêteurs ont pu entrer en possession du certificat médical du leader de Pastef alors que les différents médecins ont brandi le secret médical. Il certifie que ce document médical n’a signalé que la pathologie d’asthme. Mais il a fallu pour les enquêteurs auditionner des médecins généralistes, spécialistes en échographie, …



Sur un autre point, le Procureur général a expliqué comment l’organisation qui se faisait appelée « Commando » a été démantelée par les investigations des enquêteurs. Il révèle que c’est une organisation qui est bien structurée avec un mode de fonctionnement bien défini dont les cerveaux se nomment Mouramani Kaba Diakité né à Tambacounda et Cheikh Kébé.



Le Procureur général n’a pas occulté le dossier du docteur Babacar Niang, propriétaire de la clinique privée Samu Assistance. Le médecin est accusé par le maire de la commune d’arrondissement de La Médina pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger lors du décès de Doudou Fall. Sur ce point, le maître des poursuites a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire. C’est ainsi que le docteur Niang après une seconde convocation après celle de l’hospitalisation de Ousmane Sonko, a eu un retour de Parquet sur cette plainte de la famille de l’agent municipal.



Il a enfin donné des signaux verts sur la question de l’enquête ouverte après la publication du rapport Cour des comptes qui a épinglé plusieurs autorités de l’Etat. Ainsi, le procureur rassure l'opinion sur le démarrage des enquêtes et des auditions pour faire jaillir la lumière et sanctionner les potentiels responsables de ce carnage financier dans les défenses des 1000 milliards du fonds force covid-19.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Affaire-force-covid-19-c...