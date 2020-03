Affaire Penc Mi: 25 millions réclamés à Thione Seck par son bailleur

Suite et pas fin de l’affaire Penc-Mi. Selon "Les Échos", le bailleur a revu ses indemnités à la hausse.



Alioune Badara Fall, qui réclamait 19 millions FCfa d’indemnités de loyers, en veut désormais un peu plus de 25 millions. Mais, il devra patienter pour rentrer dans ses fonds.



Car, rapporte le journal, le Tribunal du commerce a reporté toutes les audiences jusqu’au mois d’avril. Ce, à cause de la lutte contre le Coronavirus.

