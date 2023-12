Affaire des passeports diplomatiques: Simon et Kilifeu devant le tribunal ce jeudi Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2023 à 09:25 | | 0 commentaire(s)|

Les rappeurs Simon et Kilifeu ainsi que Thierno Amadou Diallo alias «Thier» seront devant le tribunal correctionnel de Dakar, ce jeudi. Ils sont impliqués dans l’affaire des passeports diplomatiques et sont poursuivis pour association de malfaiteurs, corruption, complicité de corruption, tentative de faux dans un document administratif, complicité de tentative de faux, d’usage de faux […] Les rappeurs Simon et Kilifeu ainsi que Thierno Amadou Diallo alias «Thier» seront devant le tribunal correctionnel de Dakar, ce jeudi. Ils sont impliqués dans l’affaire des passeports diplomatiques et sont poursuivis pour association de malfaiteurs, corruption, complicité de corruption, tentative de faux dans un document administratif, complicité de tentative de faux, d’usage de faux dans un document administratif, complicité d’usage de faux et de tentative de trafic de migrants.



Source : https://lesoleil.sn/affaire-des-passeports-diploma...

