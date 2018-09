Affaire du défunt étudiant Fallou Sène: La veuve et deux membres de sa famille recrutés

Le gouvernement a respecté l’une de ses promesses prises vis à vis de la famille de Fallou Sène. Ainsi, trois membres de l’étudiant, tué lors d’une manifestation à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, ont été recrutés dans la fonction publique.

Selon L’As qui donne l’information, Bineta Niang, veuve de l’étudiant, a obtenu un Contrat à durée indéterminée (Cdi) pour un poste de lingère au Centre des œuvres universitaires sociales (Crous).



Elle commence au bas de la hiérarchie : Classe 1, niveau 1, 1re catégorie et 1er échelon.



Deux autres membres de la famille de l'étudiant ont également bénéficié d'un contrat de travail de l'État. Il s'agit de Moussa Sène, engagé comme commis administratif (Classe 2, niveau 1, 1re catégorie, 1er échelon) au Crous de Bambey et de Serigne Fallou Sène (différent, bien sûr, du défunt), recruté comme agent d'entretien au Crous de l'université de Thiès.



Les contrats en question ont pris effet depuis le 1er septembre 2018.



Quant à l’enfant de Fallou Sène, son dossier est dans le circuit administratif pour qu’il devienne pupille de la nation.

D’après le journal qui cite les source du dossier, le retard pour son enrôlement, s'explique par le fait qu'il n'avait pas été déclaré à la naissance.

