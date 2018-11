Agression au pont de l’Emergence : Moussa Yade et Bassirou Sarr présentés au Procureur

Les deux présumés agresseurs de la dame Coura Ndiaye au pont de l’Emergence (Ex-Pont Sénégal 92) ont été présentés jeudi au Procureur de la République près le tribunal de Grande instance de Dakar. Auparavant en garde-à-vue aux Commissariat de Police des Parcelles Assainies, ils ont été identifiés comme étant Moussa Yade et Bassirou Sarr. Selon L’As qui donne l’information, ces deux repris de justice sont bien connus du fichier de la Police.



Pour rappel, les faits se sont déroulés avant-hier mercredi et la victime, qui s'est fracturé une jambe, a été admise à l’Hôpital Général de Grand Yoff (Hoggy), d'où elle est sortie le même jour après des soins.

