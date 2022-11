Agression contre les « Fouta-Tampistes »: Les nervis de Macky impunis !

Courant juin 2021, le président Macky Sall effectuait une tournée économique qui l’amené de Saint-Louis à Matam. A l’étape de Ourrossogui, des membres du collectif « Fouta Tampi » dirigé à l’époque par Fatoumata Ndiaye avant qu’elle ne retourne sa robe avaient arboré des brassards et foulards rouges pour manifester leur mécontentement à l’endroit du chef de l’Etat.



Se sentant provoqués, les gendarmes avaient chargé les « fouta-tampistes » à coups de grenades lacrymogènes. Ensuite, les nervis du cortège présidentiel avaient violemment pris le relais sur les jeunes manifestants en les pourchassant jusque dans les broussailles. Même Fatoumata Ndiaye n’avait pas échappé aux représailles sous le regard des gendarmes. Bilan : plusieurs « fouta-tampistes » blessés et arrêtés. Justement, c’est ce qui s’est exactement passé au village de Tchiky, dans la commune de Diass, où Ousmane Sonko s’était rendu dans le cadre de sa caravane « NémeekuTour ».



Sur son passage, des membres de l’Apr téléguidés par Mme Fatou Dione avaient provoqué le cortège de Sonko à la…Ourrossogui. Une provocation qui a dégénéré en affrontements sanglants au cours desquels il y a eu plusieurs blessés de part et d’autre. Hélas, seuls les gardes du corps d’Ousmane Sonko ont été arrêtés alors que les éléments de Fatou Dione vaguent à leurs occupations, libres comme les nervis de l’Apr Ourrossogui.

Le Témoin