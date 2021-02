Ahmed K. Niasse : "S'enfermer avec une femme, est assimilable à l'adultère"

Samedi 6 Février 2021

Ahmed Khalifa Niasse, sans langue de bois, est revenu sur l'affaire qui défraie la chronique avec Ousmane Sonko:"J'avais énormément de respect pour Ousmane Sonko. Il ne m'est pas antipathique et il brigue la présidentielle. Mais cela ne suffit pas, un responsable, c'est un comportement. Sil avait dit qu'il n'était jamais allé dans ce salon, je lui aurait demandé publiquement pardon, mais s'il y est allé, je retire mes respects. Alors qu'il a deux épouses et voilées, en plus", a dit Ahmed Khalifa Niasse.