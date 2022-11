Aissainissement : « les taxes aux ordures ménagères doivent être reversées au ministère », soutient un député-maire

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Novembre 2022 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a reçu un soutien de taille d’un député-maire qui a porté le plaidoyer sur les Unités de coordination et de gestion des déchets. Abordant le volet assainissement, il soutient en effet que ces UCG sont partout à travers le pays, mais que les taxes aux ordures ménagères doivent être reversées au ministère l’Eau et de l’Assainissement. Pourquoi ? Suivions son intervention….