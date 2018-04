Aïssata Tall Sall : "Merci Youssou pour tout ce que tu as fait pour notre frère et beau-frère, Habib Faye" Aïssata Tall Sall qui a parlé au nom de la belle famille de Habib Faye, a tenu à remercier Youssou Ndour, Macky Sall et le gouvernement pour toutes les dispositions qu'ils ont prises, lors du rappel à DIEU d'Habib Faye.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Avril 2018 à 14:58



