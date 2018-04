Aïssata Tall au ministre Ismaïla Madior Fall : "La démocratie est la loi de la majorité, mais, seuls les grands hommes sont capables de consensus"

Aissata Tall a tenu un discours poignant à l’Assemblée nationale. La député a interpellé Moustapha Niasse sur l’appel lancé par certains religieux à privilégier le dialogue et le consensus. « Quand vous avez entendu la sainte église qui se lève par Monseigneur Benjamin Ndiaye et demande l’ajournement de nos débats. Pourquoi nous ne l’écouterions-nous pas ? Quand les Imams se lèvent et vous tiennent le même langage. Pourquoi nous ne devons pas les écouter ? Pourquoi ne pas faire preuve de sagesse ? Pourquoi ne devrions-nous pas ajourner nos travaux. »

