Aliou Cissé répond à ses détracteurs : "Je suis le sélectionneur et non le polémiste de l'équipe nationale, c'est deux métiers différents" En conférence de presse ce vendredi, Aliou Cissé a répondu à ses détracteurs en arguant que ceux qui l'attendent dans le terrain de la polémique ne l'y verront pas, d'autant qu'il est le sélectionneur de l'équipe nationale et non le polémiste de l'équipe nationale et c'est deux métiers différents"

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Août 2018 à 12:55



