Alioune Cisse:" Ma seule ambition pour cette équipe c'est vraiment de..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mars 2019

Aliou Cissé coach des lions "je mettrais une équipe compétitive", c'est en substance les propos dévoilés par le sélectionneur des lions lors de son face à face avec les journalistes à Saly. Pour coach Cissé, C'est une compétition sérieuse et ils y participent pour gagner et s'il le faut mettre en contribution tous les 25 joueurs sélectionnés pour les deux matchs à savoir Madagascar demain samedi et le Mali, mardi prochain.