Aly Ngouille Ndiaye : « le président Macky sera à l’accueil de la dépouille de Tanor Dieng et l’accompagnera jusqu’à Nguéniène » La levée du corps d’Ousmane Tanor Dieng a eu lieu, tout à l’heure à Paris. Dépêché par le chef de l’Etat pour la rapatriement de la dépouille du Secrétaire général du parti socialiste, le ministre de l’Intérieur a annoncé que « le président Macky Sall sera à l’accueil du corps d’Ousmane Tanor Dieng à l’aéroport militaire Léopold sédar Senghor de Dakar, dans la soirée, et l’accompagnera jusqu’à Nguéniène », où il sera inhumé.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2019 à 16:02 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Intérieur a souligné que « Ousmane Tanor Dieng a été l’un des premiers à soutenir Macky sall en 2012, sans rien lui demander. Il a eu compagnonnage véridique et loyal avec le président Macky Sall ».

