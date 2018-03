Amadou Tidiane Wone : «C’est de la désinformation que de dire que c’est moi qui écris les lettres de Karim Wade»

Présenté comme l’auteur des lettres de Karim Wade. Amadou Tidiane Wone dément. Connu pour ses prises de position, il n’hésite pas à tremper sa plume dans le fiel pour donner son opinion.



« C’est de la désinformation que de dire que c’est moi qui écris les lettres de Karim Wade. Je ne suis pas l’auteur des lettres. Et je n’ai aucune aptitude ou compétence pour écrire ses lettres. Je ne suis pas dans son dispositif », tient-il à préciser au bout du fil. D’après l’ancien ambassadeur du Sénégal au Canada, Karim Wade est assez grand pour écrire tout seul ses correspondances.



Ancien ministre de la Culture sous le régime du Président Abdoulaye Wade, Amadou Tidiane Wone dit Baba Wone est depuis un certain temps en rupture de ban avec la ligne du Parti démocratique sénégalais (Pds). Il précise qu’il n’entretient plus de relation avec Wade-fils depuis le sommet de l’Organisation de la conférence islamique (Oci).