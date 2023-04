Amélioration des conditions des détenus : La Direction des droits humains au chevet des prisonniers de Rebeuss Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2023 à 22:48 | | 0 commentaire(s)|

Comme à ses habitudes, la direction des droits humains avec ses partenaires fait un accompagnement conséquent sur tous les plans aux détenus des maisons d'arrêt et de correction. Une initiative que Julien Gandour considère comme faisant partie des missions édictées par les Nations Unies à leur endroit. "Tous les ans, la direction des droits humains apporte assistance et appui aux détenus des différentes prisons. C'est pourquoi en cette période de Ramadan et de Carême, nous avons pensé à apporter un soutien alimentaire à ces détenus qui sont dans le besoin", fait-il savoir. Les conditions de vie des prisonniers de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss sont précaires et c'est un devoir de penser à eux...

Source : https://www.dakaractu.com/Amelioration-des-conditi...

