Amendes non recouvrées : Une perte de plus de 3 milliards FCfa, entre 2022 et 2024 (Ousmane Diagne)

Lors de la Conférence nationale des chefs de parquet, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a annoncé que les amendes non recouvrées au tribunal de grande instance de Dakar sont estimées à plus de 3 milliards de F CFA. « Selon les récentes études menées sous mon autorité par la direction des affaires criminelles et des grâces, les amendes prononcées entre 2022 et 2024 au tribunal de grande instance de Dakar, qui n'ont pas été recouvrées, dépassent les 3 milliards de F CFA », a-t-il précisé. Ces chiffres soulignent l'importance du rôle que la justice peut jouer dans l'économie nationale, tout en mettant en évidence l'urgence d'instaurer des mécanismes plus efficaces pour le recouvrement de ces amendes. Cette déclaration intervient dans un contexte où le système judiciaire est de plus en plus appelé à renforcer sa contribution à la bonne gouvernance et à l'efficacité économique.



Source : https://atlanticactu.com/amendes-non-recouvrees-un...

