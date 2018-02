Ansoumana DIONE: "le Président Macky SALL est le plus grand homme politique au Sénégal " (par Ansoumana Dione) Ansoumana DIONE, Président du mouvement politique Jaamu Askan wi, le Serviteur du Peuple, candidat à l'élection présidentielle de 2019, fait une grosse révélation.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Février 2018 à 15:44 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky SALL, est le plus grand homme politique au Sénégal. Aujourd'hui, il est l'héritier du plus grand opposant des régimes de feu Leopold Sédar Senghor et d'Abdou DIOUF.



Comme tout le monde le sait, le Président Abdoulaye WADE n'a, jusqu'ici, qu'un seul et unique objectif: faire accéder son fils, Karim WADE, à la Magistrature suprême. Egalement, tout le monde pensait, et cela était très légitime d'ailleurs, que le Président de l'actuel Parti, Rewmi, Monsieur Idrissa SECK, devrait être son successeur à la tête du pays, comme le quatrième Président de la République du Sénégal.



Mais, celui-ci a été perdu surtout par ses nombreux calculs politiques dont il subit jusqu'ici les graves conséquences de ses erreurs que le tout le monde connait. Et, contrairement à toutes les attentes, le Président Macky SALL, lui, est parvenu, tout seul, à atteindre son objectif d'être aujourd'hui, là ou il est, à la place de son Maître en politique, Maître Abdoulaye WADE.



Ça, c'est un très grand mérite qu'il faut lui reconnaître et c'est cette vérité que Monsieur Idrissa SECK tente de changer en vain. Oui, le Président Macky SALL n'a plus d'égal en politique au Sénégal et c'est Ansoumana DIONE, prochain Président de la République du Sénégal, qui le dit.









Ansoumana DIONE, Président de Jaamu Askan wi, le Serviteur du Peuple

Candidat à l'élection présidentielle de 2019 - Tel: 77 550 90 82 - 70 745 88 47



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook