"Apologie du viol" : Idrissa Seck donne un cours magistral sur les codes génétiques et culturels au Pr Songué Diouf S’il y a une personne qui continue à défrayer la chronique, c’est bien le brillant et sémillant professeur de philosophie El Hadji Songué Diouf, qui a eu à faire face à une levée de boucliers des féministes, qui l’ont accusé d’apologie de viol via la diffusion publique à travers des propos à controverse tenus sur un plateau de la télévision. Idrissa Seck y a remis une couche samedi à Saly.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Avril 2018 à 20:59 | | 7 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook