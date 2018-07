"Appel à l'insurrection" : Me Wade coutumier des faits, selon la conférence des leaders de BBY

La conférence des leaders de la mouvance présidentielle prend très au sérieux les propos de l’ancien président de la République qui, dans une dernière sortie, aurait invité ses militants à brûler les listes électorales.



Les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar BBY promettent que le gouvernement ne selaissera pas faire. Dans un communiqué, les leaders de Benno préviennent que l’État prendra toutes ses responsabilités et que force restera à la loi. Ils rassurent les populations que l’Etat saura assurer la sécurité et la paix le jour de l’élection présidentielle et le peuple dont Benno est une des composantes, fera face à toute tentative de déstabilisation de notre pays.



La coalition Bennoo Bokk Yaakar exprime son indignation et condamne fermement ces propos qui sont de leurs avis, d’une extrême gravité pour un ancien chef de l’Etat. Pour eux, il s’agit ni plus, ni moins que d’un appel à l’insurrection, au soulèvement populaire et cela constitue une violation flagrante de la légalité républicaine.



L’objectif visé, selon la conférence des leaders de Bby, est d’installer la peur au sein des populations afin de les détourner du vote le jour des élections. Mais, ils ne semblent pas être surpris par la déclaration de Me Wade parce que disent-ils, il est un coutumier des faits.











