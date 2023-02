Appel de Seydina Limamou Laye : Une foire internationale organisée à Yoff

Une foire internationale est organisée à Yoff pour la 143e édition de l’appel de Seydina Limamou Laye, qui se tiendra du 21 au 22 février 2023. Selon l’initiateur, Chérif Abdourakhmane Seck, plus de 90 exposants participent à cet événement et cela va faciliter l’échange commercial entre les pèlerins et les vendeurs. Quant aux exposants, ils saluent l’initiative et affirment que les clients viennent en masse, au rythme de l’appel.