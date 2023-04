Appels aux violences: Des citoyens déplorent et exhortent les jeunes à travailler pour leur mieux-être Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Avril 2023 à 07:41 | | 0 commentaire(s)| Les Sénégalais s’inquiètent des scènes de violences et l’absence de concertation qui semble perturber leur quiétude. Des citoyens, accrochés par Leral, indiquent qu’il y a lieu présentement d’établir des concertations entre l’opposition et le pouvoir afin de stabiliser le pays. Ainsi, ils demandent aux jeunes de ne pas suivre les appels aux violences, susceptibles de détruire fortuitement le pays. Et, ils restent convaincus que les jeunes doivent davantage travailler afin d’aider le pays à surmonter les difficultés.



Accueil Envoyer à un ami Partager