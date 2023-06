Après le Sénégal, l'État français déploie des unités d'élite dont le RAID, le GIGN et la BRI, pour le maintien de l'ordre Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juin 2023 à 00:09 | | 0 commentaire(s)|

Des émeutes sont présentement en cours dans plusieurs villes en France, où des manifestants prennent d'assaut les rues et procèdent en ce moment à la destruction de plusieurs édifices publics. Cela fait suite à la mort de l'adolescent du nom de Nahel, tué par un tir policier à Nanterre.



Et pour faire face à la guérilla urbaine, l'État français a décidé de déployer des unités d'élite telles le RAID, le GIGN et la BRI (Brigade de Recherches et d'Intervention, une unité d'élite de la police communément appellée la Brigade antigangs), dans plusieurs villes du pays.



Une situation similaire aux derniers remous au Sénégal où des biens publics et privés avaient été attaqués par des manifestants, plus précisément à Dakar. En réponse, l'État avait déployé des unités d'élite pour stopper les heurts. En France, le RAID qui est l'équivalent de la BIP au Sénégal, est aperçu en début de soirée en train de patrouiller avec des quads dans les rues de Lille.



Pour rappel, 40.000 forces de l’ordre ont été mobilisées après deux nuits de violence dans les banlieues et les quartiers populaires avec comme point de départ à Nanterre, dans l'ouest parisien. Des policiers ont été pris pour cible par des manifestants. Le mis en cause a été finalement mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Apres-le-Senegal-l-Etat-...

Accueil Envoyer à un ami Partager