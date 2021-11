Après les saccages des stades Amadou Barry et Alassane Djigo, le Navétane vandalise le stade Maniang Soumaré Rédigé par leral.net le Samedi 27 Novembre 2021 à 14:35 | | 0 commentaire(s)| Après les stades Amadou Barry, Alassane Djigo, c'est au tour du stade Maniang Soumaré de Thiès, d'être vandalisé lors d'un match du National populaire (Navétanes). Des malfaiteurs ont brûlé les chaises qui se trouvaient au stade et qui soulageaient certains qui n'avaient pas de places sur les gradins. Les flammes ont tout dévoré. Les filets n'ont pas été épargnés, parce que cisaillés. D'où les menaces du gardien du stade qui, avec ses chiens dangereux, a lancé un message à ceux qui seraient tentés de répéter la chose. Pour rappel, le stade de Thiès est le seul homologué pour les matchs internationaux du Sénégal et de nos clubs, en Afrique.



