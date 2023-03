Après son décès: L'ultime hommage de la Nation à Me Ousmane Sèye Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2023 à 22:27 | | 1 commentaire(s)| Me Ousmane décédé ce jeudi a été inhumé, ce vendredi dans la ville sainte de Touba. Les témoignages sont unanimes à sa levée du corps ce matin à l'hôpital principale. Les différents acteurs présents à l'hommage ultime de leur compagnon ont invité la jeunesse sénégalaise à prendre exemple sur ce grand juriste, homme politique, grand acteur du dialogue, de la paix et de concorde sociale.



