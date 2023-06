Arrestation des députés de Yewwi Askan wi: Le groupe parlementaire de YAW s’indigne et exige leur libération immédiate Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juin 2023 à 01:59 | | 0 commentaire(s)|

Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dénonce vigoureusement l'arrestation des députés Cheikh Thioro Mbacké (Mbacké) Alphonse Mané Sambou (Oussouye), Samba Dang (Birkelane) et Bacary Diedhiou (Bignona) ce dimanche 25 juin 2023 pour avoir voulu, avec d'autres citoyens sénégalais, lever le blocus « illégal » imposé au président du PASTEF et leader de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko à l'appel de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi.



La coalition Yewwi Askan wi rappelle que ces arrestations violent outrageusement l'article 61 de la Constitution et le Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale qui assurent au député une immunité parlementaire et proscrivent l'arrestation d'un député pendant les sessions de l'Assemblée nationale.



Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi attire l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sur « les arrestations répétées et ciblées » des députés de l'opposition (Massata Samb, Mamadou Niang, Guy Marius Sagna, Cheikh Thioro Mbacké, Birame Souleye Diop) depuis l'installation de la 14e législature. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi dénonce avec la dernière énergie ces atteintes intolérables au suffrage universel, au droit de s'opposer et au statut du député qui est déshonoré et dépouillé de sa qualité de représentant du peuple par quelques fonctionnaires de police zélés au service de l'apprenti dictateur.



Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi exige la libération immédiate des 4 députés de l'opposition et des autres manifestants qui refusent le respect d'une mesure administrative illégale.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Arrestation-des-deputes-...

Accueil Envoyer à un ami Partager