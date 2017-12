Arrestation du rappeur "Ngaka Blindé" : Son manager réagit et parle de "billets photocopiés pour un clip"

C'est confirmé, le rappeur "Ngaka Blindé" a été bien arrêté par la police des Parcelles Assainies pour détention d'une somme de 5 millions Fcfa en faux-billets. Cependant, d'après son manager, "Charba The Big Deal", qui a accordé un entretien à nos confrères de Senenews, Ngaka Blindé n'était en possession de billets blanchis mais photocopiés pour les besoins du tournage d'un clip. "J'ai été choqué de voir sur un site en ligne "blanchissement d'argent". Je tenais juste à vous dire que ce n'est pas un blanchissement d'argent, mais de la photocopie. On parle de blanchissement d'argent quand on a la matière pour laver les billets. Mais là c'est des billets qui ont été photocopiés pour un tournage de clip", a-t-il révélé.



"Charba The Big Deal" affirme également détenir par devers lui des preuves qui peuvent blanchir son poulain. Par exemple, la dernière conversation par Sms du rappeur Ngaka Blindé et du réalisateur Young Fresh de la maison de production Buzz Lab



pressafrik.com

