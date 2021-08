Arrêt Cour d'appel/Affaire des 94 milliards: Ousmane Sonko perd "sa" commission de 12 milliards F CFA Sa plainte a eu le mérite de noyer le contrat qu'il avait signé avec les familles pour leur réclamer douze (12) milliards F CFA de commission dans l'affaire des 94 milliards , relate Dakar Times à sa Une du jour.

A en croire le journal, les médias n'ont insisté que sur la saisine de la justice par le leader de Pastef. Or, Ousmane Sonko avait intérêts dans cette affaire qu'il a essayée de cacher en déposant une plainte pour la politiser, cacher son rôle dans le dossier et divertir l'opinion .



"Atlas et Mercalex étaient les sociétés créées pour capter la commission en tant qu'intermédiaire en violation des textes sur l'expropriation pour cause d'utilité politique. Aujourd'hui, le juge vient de clore ce cirque de Ousmane Sonko en matière de détournement de deniers publics, seul l'Agent judiciaire de l'Etat qui représente l'Etat, est compétent pour poursuivre le présumé auteur", poursuit Dakar Times.



En attendant qu'il sorte les fameux chèques dont il parlait à la Place de l'Obélisque.

