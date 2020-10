Arrêtés au cours d’une manifestation contre le discours de Macron: Abdou Karim Guèye, Karim Xrum Xax et Gie libérés Rédigé par leral.net le Lundi 26 Octobre 2020 à 19:55 | | 0 commentaire(s)|

L’activiste Abdou Karim Xrum Xax et Gie arrêté cet après-midi au cours d’une manifestation contre les propos anti-islamiques du Président français, Emmanuel Macron ont été finalement libérés.



Après leur libération, ils ont remercié la communauté musulmane de leur soutien et appelé à poursuivre les manifestations lors des Gamou.



Pour frapper fort, ils demandent aux musulmans de continuer à mettre le feu sur le drapeau français.



