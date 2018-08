Assainissement de Tivaouane : Mansour Faye lance un projet de 4,3 milliards FCFA pour réaliser un réseau d’égouts...

Un programme de réalisation d’infrastructures et d’ouvrages d’un coût global de 4,3 milliards de FCFA financés avec l’appui de la BOAD, des banques commerciales et du BCI, a été lancé ce mardi 14 août 2018, à Tivaouane par le Ministre en charge de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mansour FAYE, en présence de Serigne Mbaye Sy Ndiol Fouta et des élus et autorités locales.

