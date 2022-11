Assemblée: Amy Ndiaye dénonce l'incohérence des députés qui veulent une chose et son contraire Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Novembre 2022 à 23:00 | | 0 commentaire(s)| La députée Amy Ndiaye fustige le comportement de certains députés qui ne sont pas dans les dispositions de voter le budget. A l'en croire, c'est une incohérence de dire leurs doléances à tout va et ne pas vouloir voter le budget. "C'est désolant, mais nous on va le faire";



