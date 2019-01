Assemblée nationale : Khalifa Sall perd son poste de député

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Janvier 2019 à 07:52



Khalifa Sall poursuit sa descente aux enfers. Condamné à cinq de prison ferme, révoqué à la mairie de Dakar, il vient de recevoir le coup de grâce. Le journal « L’As » rapporte dans livraison du jour que le bureau de l’Assemblée nationale s’est réuni hier et a décidé de sa radiation.

Le journal indique que le ministre de la Justice a adressé, le 11 janvier dernier, une lettre au président de l’Assemblée nationale pour lui demander de faire appliquer la loi en lui retirant son mandat de député. Moustapha Niasse a convoqué le bureau de l’Assemblée nationale hier pour statuer sur ce cas. Et séance tenante, ils ont prononcé la radiation du député Khalifa Sall et son remplacement par le suivant sur la list, en l’occurrence Maguette Gueye, responsable des jeunes du Grand Parti.



