Assemblée nationale: Serigne Cheikh Bara Dolly plaide la cause des policiers et s'attaque à Aly Ngouille Ndiaye Serigne Cheikh Bara Dolly Mbacké a invité mardi, le gouvernement à revoir le statut des agents de police, révélant que ces derniers souffrent en silence, pour ne pas dire qu’ils peinent à joindre les deux bouts. Le parlementaire de Bok Gis Gis a également déploré les conditions de travail dans certains Commissariats de police, prenant l’exemple de celui de Touba, caractérisé par « un manque criard d’eau dans les toilettes ». Il intervenait lors de l’examen du budget du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Novembre 2018 à 15:10 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook