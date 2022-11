Assemblée nationale: Une députée de Ziguinchor évoque la hausse des prix de denrées et plaide le renforcement des contrôles Rédigé par leral.net le Mardi 22 Novembre 2022 à 18:14 | | 0 commentaire(s)| Une députée de Ziguinchor parle de la cherté des denrées dans sa localité lors du vte du budget du Ministre du Commerce, de la Consommation et des Pme. Réfutant l’existence d’une éventuelle baisse des prix, elle réclame la disponibilité des contrôleurs. Etant commerçante, elle-même, cette dame exhorte les services du Ministère du Commerce à agir au plus vite pour freiner cette hausse vertigineuse des prix, dans sa localité, ce sont les agents des services d’hygiène qui effectuent des contrôles dans les boutiques. Et, après contrôle, ils prescrivent des médicaments à acheter. A défaut, ils ferment des boutiques.



Accueil Envoyer à un ami Partager