Association des Imams et Oulémas: Une rencontre plus politique que spirituelle servie à la... Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 05:38 | | 1 commentaire(s)| L'association des imams et oulémas du Sénégal a organisé une tournée entre le 07 et le 18 février 2022, dans les 14 régions du pays . Une tournée que ces derniers faisaient tous les 2 ans, mais qui a dû être freinée par la pandémie de la Covid-19. Par ailleurs, ils remercient le président de la République Macky Sall qui fournit beaucoup d'efforts pour la réalisation de leurs programmes. Les Imams et oulémas étaient face à la presse ce lundi matin.



