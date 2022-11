Attaques contre Serigne Moustapha Sy: Les députés de Pur et autres leaders de Yaw, pointent du doigt Macky Sall Rédigé par leral.net le Lundi 28 Novembre 2022 à 21:58 | | 1 commentaire(s)| Les députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) en conférence de presse, ont dénoncé les propos de la députée Amy Ndiaye, qui a attaqué hier, à l’hémicycle Serigne Moustapha Sy. Les autres leaders de Yewwi Askan Wi, présents à cette rencontre, ont fustigé le comportement de la députée Amy Ndiaye « Gniby ». L’ancien Maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall a regretté les incidents qui se sont produits à l'hémicycle, tout en restant convaincus que la députée Amy Ndiaye a le soutien du pouvoir. Ce qui explique son audace. Le leader de Pastef, Ousmane Sonko estime que les députés de Benno Bokk Yakaar, n’ayant pour argument que l'insulte, peinent "à suivre le niveau du débat imposé par l'opposition". Et, il n'y a pas de soucis tant que les insultes sont dirigées vers les leaders de Yewwi.

Le président de la Conférence des leaders, Khalifa Ababacar Sall est persuadé qu'Amy Ndiaye Gniby "regrettera ses propos tenus" à l'endroit du guide des Moustarchidines. Il a exprimé sa fierté à l'endroit des députés de la coalition Yaw. Ainsi, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Birame Soulèye Diop qui affirme "n'être guère surpris", est déterminé à tout mettre en œuvre pour que la députée Amy Ndiaye présente ses excuses.



Amy Ndiaye, regrette-t-on, " a été applaudie après sa déclaration. Ce qui prouve qu'elle a été soutenue par ses camarades ". Birame Soulèye Diop a réitéré sa volonté de voir la députée de Benno Bokk Yakaar, présenter ses excuses devant l'hémicycle. Ce qu'aurait refusé Amy Ndiaye.



Mais, le leader de Pastef, Ousmane Sonko estime que les députés de Benno Bokk Yakaar peinent " à suivre le niveau du débat imposé par l'opposition ". Ces derniers " n'ont pour argument que l'insulte ". Tant que les insultes sont dirigées vers les leaders de Yewwi, " il n'y a pas de soucis ". Reprenant Abba Mbaye, le leader de Pastef a considéré que " la ligne rouge a été franchie ".



" Je n'aurai jamais pensé qu'on en arriverait à ce qu'un député puisse avoir le courage d'insulter un guide religieux au sein même de l'hémicycle ". Ousmane Sonko a rappelé ses "alertes" qu'il disait lancer depuis des années, considérant que l'on joue avec le feu.



D’après Ousmane Sonko, le pouvoir a mis le pays dans une pente dangereuse. C'est seulement avec le régime de Macky Sall, précise-t-il, qu'on a connu des débats sur l'appartenance ethnique ou confrérique. Ousmane Sonko a donné des nouvelles de sa tournée. " En faisant l'intérieur du pays, je me suis rendu compte que les Sénégalais ne veulent plus de Macky, qui compte faire un forcing en 2024, en passant par la terreur en emprisonnant et en tuant ".



Un "forcing" face auquel, le leader de Pastef compte bien constituer barrage, en poursuivant " la dynamique enclenchée lors des dernières élections locales et législatives ".







