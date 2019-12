Attribution du contrat d’affermage de l’eau: Pourquoi l’Etat a choisi SUEZ au détriment de la SDE "SourceA" dans sa livraison de ce lundi revient sur le contrat d’affermage de l’eau qui a été attribué à la société française Suez. Le canard de Castors/Bourguiba rapporte ainsi les raisons qui ont poussé l’Etat à choisir l’entreprise française au détriment de la Sénégalaise des eaux (Sde).



Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|

D’abord selon nos confrères, Suez s’est engagée à réaliser 60 kilomètres de conduite, par an. Là où la Sénégalaise des eaux a réalisé, entre 2012 et 2016, 106 km, sur un objectif de 214 km de renouvellement des canalisations.



Ensuite, lorsque la Sde n’a pu procéder qu’à 28.577, sur un objectif de 48 000 renouvellements de branchements, Suez, elle, envisage d’accoucher de 20 000 branchements.



Et, in fine, ce sera 30 000 compteurs pour la Société française, quand, en quatre ans, sur un objectif de 92.000 compteurs, la Sde n’a posé que 71.511 compteurs, soit 20.489 de moins.









Actusen.sn

