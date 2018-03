« Au revoir M. le Maire et très cher ami, Mamadou Diop. Que la terre de Yoff ton village te soit légère" (Par Baba Tandian)

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Mars 2018 à 14:31 | | 0 commentaire(s)|

J'ai appris avec tristesse le décès de Mamadou Diop ancien maire de Yoff et de la ville de Dakar en transit à Madrid, l'homme a été un tournant dans ma vie professionnelle et de ma réussite.



En 1987 à mon retour de France, j'installa mon imprimerie à Yoff et l'ascension fulgurante que j'ai eue, c'est quand on me l'a présenté et qu'il soit venu me rendre visite et constatant l'investissement important que j'ai réalisé qu’il devait inaugurer, il m'a dit ( ce que j'ai vu il faut que j'en parle au ministre des émigrés Mme Fambaye Fall Diop ) qui à leur, en ont parlé au Président Abdou Diouf en plein conseil des ministres et c'est ainsi que le président Diouf a béni l'inauguration pour que Fambaye Fall Diop le préside avec le maire. A la fin du conseil des ministre ? Abdou Diouf demande que le ministre de l'industrie Serigne Lamine Diop soit aussi de la délégation et Moussa Ndoye alors ministre de la décentralisation, car, le Pt Diouf considérait à l'époque qu'il y avait un caractère de décentralisation vu mon installation à Yoff alors que tout se trouvait à Dakar centre.



C'est ainsi qu’au mois d'avril 1987, Mamadou Diop était à mes côté avec les 3 ministres de Diouf ; M. Le Maire Mamadou Diop, accompagné par ses 2 fidèles lieutenant : la Député Rama Seck et Libasse Seck. Cela a été un tournant dans ma réussite, car, ce n'étais pas courant à l'époque ce genre d'événement, d’autant que la motivation du Pt Diouf était d'encourager les émigrés à rentrer et investir dans l'industrie. Oui je peux dire grâce à Mamadou Diop et à Yoff, j’ai connu cette réussite très rapide. Au revoir M. le maire et très cher ami. Que la terre de Yoff ton village te soit légère.

BABA TANDIAN

