Aucune passerelle disponible entre Pikine et Rufisque : Cri d'alarme des piétons de la RN1 Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mars 2024 à 21:43 | | 0 commentaire(s)| Sur la RN1, de Pikine à Rufisque, il n'y a aucune passerelle disponible. En particulier, à hauteur de Diamaguene Sicap Mbao, toutes les passerelles sont complètement détruites. Cette situation contraint les usagers à traverser régulièrement la voie routière pour vaquer à leurs occupations, malgré les risques auxquels ils sont exposés. Ces derniers appellent les transporteurs à faire preuve de compréhension et l'État du Sénégal à agir pour assurer la sécurité des piétons.

Reportage d’Amath Thiam et Birame khary Ndaw.



